В интернете неизвестные обнародовали базу данных, содержащую личную информацию около 678 тыс. украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщило РИА Новости.

База включает в себя фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса регистрации, номера телефонов и сведения о военкоматах. Пользователь, разместивший ее в Сети, требует за доступ к данным сумму в размере €3 тыс. или «что-либо интересное».

Сообщение о продаже базы появилось на одном из крупнейших форумов. Известно, что автор публикации зарегистрировался на площадке в понедельник, 23 сентября.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ ждет полный разгром в зоне проведения специальной военной операции до конца текущего года.