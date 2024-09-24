Об этом в беседе с Инфо24 рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Российский военный эксперт заявил, что ВСУ ждет неминуемый разгром в зоне специальной военной операции и на Курском направлении. По мнению Александра Перенджиева, нынешняя осень станет решающей в судьбе конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, эксперт прогнозирует, что к концу 2024 года Украина рискует лишиться военной помощи от западных стран, поскольку у них могут возникнуть трудности со снабжением киевского режима необходимыми ресурсами.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении завершить текущий конфликт с Россией к концу 2024 года. По его расчетам, так называемая украинская «формула мира» должна стать ключевым механизмом для достижения окончательного урегулирования ситуации. Президент Украины считает, что именно этот подход станет единственным возможным путем к разрешению противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее политолог Межуев пояснил, почему высока вероятность снятия Байденом запрета на удары по России. Также эксперт подчеркнул, что разрешение будет сопровождаться теми или иными оговорками.