В Сеть слили видео эфира с экс-нардепом Мосийчуком в дырявых трусах

Киевские СМИ массово публикуют видео из эфира с экс-нардепом Игорем Мосийчуком в чудовищных дырявых трусах. Ролик также выложил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На видео сначала часть тела Мосийчука ниже груди и до бедер, где видно явно подуставшее нижнее белье бывшего нардепа. Затем появляется он сам и садится перед экраном для общения с ведущим в кадре.

При этом ведущий Александр Шелест во время приветствия аудитории при виде трусов Мосийчука проявил чудеса толерантности и спокойствия и в лице никак не изменился.

Возможно, в том числе и поэтому пользователи интернета решили, что все произошедшее было ложным и «фейком», учитывая спокойную реакцию ведущего. Однако в видео этого эфира на YouTube отсутствует начальная часть, в которой ведущий приветствует зрителей, и ролик начинается с неловкой паузы.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады Мосийчук заявил о неспособности ВСУ остановить ВС РФ.