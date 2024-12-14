В Сеть выложили кадры горящего дома со строителями внутри во Фрязине, пламя охватило все этажи
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Фрязино в Московской области в эти минуты вовсю полыхает недостроенный жилой дом, передает сетевое издание Readovka, постя в соцсетях видео происходящего.
Сообщается, что пожар случился на улице Центральной. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло за считанные минуты, охватив сначала нижние этажи, а затем перекинувшись повыше. Клубы густого черного дыма поднимаются ввысь и видны со всех точек Фрязино.
«П***дец он вспыхнул, как утеплитель», — эмоционально комментируют пожар очевидцы.
Согласно предварительной информации, в здании на момент возгорания могли находиться строители. В настоящее время оперативные службы уже стараются локализовать пламя. Есть ли пострадавшие — пока информации нет.
Ранее сообщалось, что в Брянске загорелся производственный объект после атаки беспилотника.