В сеть выложили кадры жуткой автоаварии, где погибла замминистра туризма Нижегородской области Галкина

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина разбилась насмерть в страшном ДТП, что произошло в ночь на субботу, 21 сентября, на одной из региональных трасс, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Как приводится в сообщении ведомства, помимо Галкиной, погибли еще двое человек и пять признаны пострадавшими. Последних сейчас пытаются спасти медики в больнице, информирует ТАСС со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Официальный Telegram-канал управления МЧС по Нижегородской области выложил в сеть кадры аварии. На них несколько легковых автомобилей, которые искорежены до неузнаваемости.

«После столкновения один из автомобилей загорелся. Пожарные МЧС России оперативно потушили возгорание. Количество пострадавших людей уточняется», — говорится во вчерашнем сообщении МЧС.

В настоящее время на месте работают инспектора, следователи и сотрудники экстренных служб. Выясняются все подробности смертельной автоаварии.

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