В своем Telegram-канале телеканал RT разместил видеозапись , на которой запечатлены российские военнослужащие, использующие американский бронетранспортер M113. На кадрах можно увидеть, как военные прикрепили в обшивке затрофееной у ВСУ бронемашины флаги России и США.

Петр Андрющенко, возглавляющий украинский «Центр изучения оккупации», возмущён и подтверждает подлинность видеоматериалов, уточняя, что на них запечатлён штурм населённого пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

Украинские паблики уже с самого утра «стоят на ушах» от злобы. А сам Андрющенко связывает такой жест доблестных российских военных с недавними успешными, по мнению Москвы и Вашингтона, переговорами Трампа и Путина на Аляске.

Ранее сообщалось, что после саммита России и США с киевским главарем Владимиром Зеленским произошли удивительные метаморфозы. Он сразу после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в своем посте в Telegram назвал Владимира Путина «российским руководителем» и стал писать слово «Россия» с заглавной буквы.