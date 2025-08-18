В Сеть выложили видео ворвавшегося в Малую Токмачку БТР с флагами России и США
Российские бойцы на американском БТР M113 с флагами США и РФ въехали в Токмачку
В своем Telegram-канале телеканал RT разместил видеозапись, на которой запечатлены российские военнослужащие, использующие американский бронетранспортер M113. На кадрах можно увидеть, как военные прикрепили в обшивке затрофееной у ВСУ бронемашины флаги России и США.
Петр Андрющенко, возглавляющий украинский «Центр изучения оккупации», возмущён и подтверждает подлинность видеоматериалов, уточняя, что на них запечатлён штурм населённого пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
Украинские паблики уже с самого утра «стоят на ушах» от злобы. А сам Андрющенко связывает такой жест доблестных российских военных с недавними успешными, по мнению Москвы и Вашингтона, переговорами Трампа и Путина на Аляске.
Ранее сообщалось, что после саммита России и США с киевским главарем Владимиром Зеленским произошли удивительные метаморфозы. Он сразу после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в своем посте в Telegram назвал Владимира Путина «российским руководителем» и стал писать слово «Россия» с заглавной буквы.