В сети опубликовали список участников «Команды Путина» на предстоящих президентских выборах

В российском сегменте соцсетей появился список персон, что могут составить группу избирателей, участвующих в поддержке кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина на предстоящих весной 2024 годя выборах в стране.

Отмечается, что в первых рядах, ожидаемо, значится российский певец SHAMAN. Рядом с ним десятки известных артистов, политиков и спортсменов.

«SHAMAN может войти в группу избирателей. Также в списках есть Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Евгений Плющенко, Захар Прилепин», — передает Zvezdanews, снабдив публикацию фото со списком предполагаемых членов «Команды Путина».

Сообщается также, что уже на днях группа поддержки Путина проведет первое заседание, по итогам которого выработает алгоритм действий по выдвижению своего кандидата на президентский пост. Далее список будет направлен в ЦИК, которому предстоит принять решение о регистрации инициативной группы. После чего Путин сможет официально начать сбор подписей в свою поддержку.

Напомним, президентские выборы в России намечены на 17 марта 2024 года и пройдут в течении трех дней. Ранее стало известно, что нынешний глава государства Владимир Путин намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.