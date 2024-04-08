В сети появились фото страшной аварии с перевернувшимся автобусом под Самарой, где погибли люди

Как информирует ТАСС со ссылкой на МВД по Самарской области, трагедия произошла под утро понедельника, 8 апреля, на трассе Урал — Муханово.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на ночной дороге и улетел в кювет. Транспортное средство перевернулось, в результате чего погибли два человека.

«Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте.

Фото: [ соцсети ]

В настоящее время за жизнь пострадавших борются врачи. В сети появились фото инцидента. Видно перевернувшийся в снежном кювете автобус. Рядом работают представители экстренных служб.

Ранее в подмосковной Минэкологии предупредили водителей об участившихся случаях выхода диких животных на дороги.