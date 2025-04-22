В Сети появились изображения папы Франциска в гробу

Итальянские новостные порталы распространили снимки, на которых Франциск одет в привычное папское одеяние: белую митру и красную казулу.

Швейцарские гвардейцы несут почетный караул у гроба понтифика. На фотографиях также видны кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого престола, и кардинал Кевин Фаррелл, камерленго, ответственный за организацию похорон Франциска.

Как сообщила испанская газета Mundo, ссылаясь на ватиканские источники, состояние папы Франциска резко ухудшилось спустя всего час после пробуждения в понедельник утром, несмотря на то, что ранее он чувствовал себя удовлетворительно.

В понедельник утром папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет. 14 февраля он был госпитализирован в римскую клинику «Джемелли» для обследования и дальнейшего лечения бронхита.

Последующие исследования выявили развитие двусторонней пневмонии. Во время пребывания в больнице папа пережил четыре эпизода дыхательной недостаточности.

Ватикан объявил, что похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался художник-монументалист Зураб Церетели.