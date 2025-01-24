В Сети появились кадры подрыва дроном ВСУ НПЗ под Рязанью

Жители сообщают о пожаре в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, причиной возгорания стало падение фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает SHOT.

Глава Рязанской области Малков сообщил, что в настоящее время «идет процесс устранения последствий авиаудара по Рязани. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Всем задействованным организациям даны необходимые указания».

В Сети местные паблики выложили снятые на камеру очевидцами первые секунды падения вражеского беспилотника на территорию НПЗ. Буквально сразу же прогремел сильный взрыв и начался пожар. Пламя в считанные минуты начало распространяться по территории. Огонь и клубы дыма поднялись до небес.

В настоящее время экстренные службы пытаются локализовать возгорание.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов.