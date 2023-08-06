В сети появилось фото из больницы избитого в Забайкалье одноногого ветерана СВО

В ходе нападения толпы молодых людей мужчина получил сильные травмы и сейчас находится под пристальным присмотром медиков.

Как сообщается в соцсетях, в настоящее время состояние избитого ветерана СВО не находит опасения у врачей, но ем придется пройти долгий курс реабилитации, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Напомним, инцидент с нападением на ветерана спецоперации на Украине произошел в в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края накануне в субботу, 5 августа. Вечером компания молодых людей в количестве шести человек, включая девушек,что-то не поделили с проходящими военными и завязалась потасовка. Один из ветеранов СВО был без ноги.

Депутат госдумы Александр Хинштейн попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова подробно и досконально разобраться в произошедшем.