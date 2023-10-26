В сети появилось лицо кровавого стрелка, убившего в штате Мэн 22 человека

Как сообщают ряд американских СМИ, расстрелявший в городе Льюистон около сотни мирных жителей мужчина задержан полицейскими. В сети появились снимки стрелка, на которых он стреляет в людей из короткоствольного автомата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн неизвестный открыл огонь по людям на улице, убив и травмировав не менее сотни человек. На месте работает полиция штата.

Число жертв стрельбы в американском городе Льюистон увеличилось до 22 человек, передает телеканал Fox News.