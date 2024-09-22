В Сети появилось первое фото Кейт Миддлтон после завершения химиотерапии

Принцесса Уэльская начала выходить из дворца. Недавно ее заметили вместе с супругом по дороге в церковь на воскресную службу. Фотографию папарацци передали Daily Mail .

С начала лечения Кейт Миддлтон от онкологии прошло ровно полгода. Она сообщила о своем диагнозе 22 марта. С тех пор она покинула публичное пространство и не посещала официальных мероприятий. В начале сентября принцесса опубликовала снимок в соцсетях и сообщила о завершении химиотерапии.

Тогда же прошла встреча в Виндзорском замке по вопросам раннего детства. Однако событие не освещали, так как журналистам запретили посещать мероприятие. Новые снимки принцессы удалось сделать лишь недавно, когда Миддлтон и ее супруг отправились на воскресную службу в церковь.

Принцессу Уэльскую запечатлели сидящей в машине вместе с принцем Уильямом. По мнению авторов публикации, Кейт, предположительно, похудела. На представительнице британской королевской семьи была водолазка, жакет, шляпа с перьями и золотые сережки. Никаких серьезных перемен, кроме потери веса, в принцессе не разглядели.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с раком.