В Сети стали появляться видео того, как президент США Джо Байден уходит в тропический лес после публичного выступления. Об этом сообщила газета Telegraph.

Байден принял участие в саммите стран G20. Он произнес на мероприятии, которое происходило под открытым небом, речь, после чего развернулся и двинулся прямо в джунгли.

«Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата», — указали журналисты.

Судя по всему, глава Белого дома в очередной раз перепутал направление, что происходит с ним нередко. Сам он регулярно отрицает какие-либо проблемы со здоровьем и называет свой возраст источником бесценного опыта.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена разрешила ВСУ наносить удары по российским объектам в глубине территории РФ. Была сделана одна оговорка — такие объекты должны находиться в Курской области.