В Сети появился необычный контент из СИЗО: заключенный поделился фотографиями с пивом

В Сети появилось необычные видео и фотографии, размещенные одним из российских заключенных, которые демонстрируют его «красивую жизнь» в неволе. Кадры оказались в расположении «Газеты.Ru».

Предположительно, снимки сделаны в следственном изоляторе — 1 (СИЗО-1) «Кресты», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

На фотографиях заключенный позирует в прогулочном дворике, лежит на кровати в камере, держит чашку и зажженную свечу, а также сидит у новогодней гирлянды с кружкой пива. На некоторых кадрах он запечатлен в форме сотрудника ФСИН. Кроме того, на одном из снимков виден ключ от изолятора, который держит осужденный.

Как выяснило издание, у этого заключенного есть возможность перемещаться по различным отсекам СИЗО. Кроме того, сообщили источники, у мужчины есть мобильный телефон.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали ситуацию, отметив, что никаких нарушений в СИЗО выявлено не было. Информацию о таком заключенном в ведомстве отвергли.

Ранее сообщалось, что мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали до 4 августа.