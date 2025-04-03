В Сети показали кадры боя с ВСУ в районе Степовой Новоселовки

На видео попало, как солдаты ВСУ высадились из БМП в районе Степовой Новоселовки, не ожидая подвоха. Тут же на них стали срабатывать дроны ВС РФ, которыми управляли опытные операторы с позывными Карабах и Снегирь. Благодаря их работе удалось ликвидировать всех вражеских штурмовиков.

Напомним, ранее эксперт Андрей Марочко рассказал о побеге противника из Новой Кругляковки в Харьковской области. Они не выдержали интенсивных трехдневных боев с российскими вояками.

Ранее сообщалось, что супруги на Донбассе спрятали у себя военного, несмотря на оккупацию ВСУ.