В Сети пытаются продать книгу покойного экс-главы Кузбасса за 50 тысяч рублей

Автобиографическую повесть Амана Тулеева, написанную им за несколько лет до смерти, выставили на продажу. Сумма превышает магазинную почти в 50 раз, пишет издание «Vse42.ru» .

Информация появилась на популярном сайте по даче объявлений. Один из пользователей разместил предложение: книгу «Преодоление» Амана Тулеева, скончавшегося в ноябре 2023 года.

Житель кемеровского Заводского района сообщил, что его книга уникальна, ведь на ее развороте есть автограф самого Тулеева. Кроме того, она была растиражированна в 2015 году в ограниченном количестве (не более 5 тыс. копий).

Раньше мемуары бывшего главы Кузбасса продавали почти за 1200 рублей, но продавец на сайте объявлений запрашивает 50 000 рублей. В произведении Тулеев делится воспоминаниями о своей жизни, стране и регионе.

Автор объявления также предлагает якобы редкую книгу про Сталина, датированную 1950 годом. Цену продавец назначил точно такую же, как за «Тулеевскую» книгу.

Напомним, что Аман Тулеев страдал от травмы спины, полученной в молодости, и сопутствующих заболеваний. Его не стало в 2023 году в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось, что умер народный артист, сыгравший Сталина в фильме «Зоя».