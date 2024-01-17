ТАСС: ушел из жизни заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Сталина

На 74-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Сталина в недавнем фильме «Зоя». Об этом сообщает ТАСС .

По данным редакции, Вонтов скончался 17 января. Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге сообщил, что артист был строгим и одновременно остроумным человеком, память о котором труппа и руководство театра, а также зрители сохранят навсегда. В театре подчеркнули, что смерть актера стала тяжелой потерей для культурного мира России. Когда пройдет прощание с актером, пока не называется, сообщается, что ее озвучат позже.

В питерски театр актер Александр Вонтов пришел работать в 1977 году, сразу после завершения учебы в местном институте театра. За годы работы в театральной труппе он исполнил больше 80 ролей. Его смерть, как отметили в театре, стали серьезной утратой для труппы.

Кроме участия в театральных постановках Вонтов также был задействован в кино и сериалах. Самой известной его работой последних лет стала роль Иосифа Сталина в картине «Зоя». Последними сериалами, в которых был задействован актер, стали «Звезды и лисы» и «Мельник». Также он принимал участие в съемках фильма «Салют-7».

За годы работы Александр Вонтов подучил награду «За достижения в культуре», звание заслуженного работника культуры, а затем, в 2012 году, он был признан заслуженным артистом России.

11 января ушел из жизни другой заслуженный артист - Юрий Соломин. Долгое время актер провел в больнице после случившегося на улице приступа. В начале января его выписали из больницы, через два дня он умер дома.