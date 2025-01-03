В сети расходится видео со злобным котом, сбивающим лапой FPV-дрон ВСУ

В социальных сетях обсуждают видео , на котором запечатлено, как кот атакует FPV-дрон, сбивая его лапой. После этого он подходит к дрону, чтобы изучить его. Запись сделана с помощью камеры самого беспилотника.

Место происшествия не уточняется. По информации украинского новостного издания «СТРАНА.ua», это был якобы учебный беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике кот сбил украинский беспилотник, который направлялся к жилым домам. По всей видимости, кот принял летающий объект за игрушку и одним ударом изменил его траекторию, в результате чего вражеская техника врезалась в столб. Беспилотник был повреждён и перестал функционировать.

В Telegram пользователи военных каналов и СМИ выразили благодарность коту за его ловкость и помощь в защите посёлка.