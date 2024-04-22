В сети выложили видео тренировки Кадырова в спортзале на фоне слухов о его болезни

Помощник главы Чеченской республики опубликовал в соцсетях видео с тренировки Рамзана Кадырова в спортивном зале. Как приводится в публикации, причиной тому стали участившиеся в последнее время фейки о якобы тяжелой болезни главы региона.

На кадрах видно, что Кадыров активно тренируется на различных тренажерах. При этом, он улыбается и шутит с членами своей команды.

«Вечерняя тренировка. Ахмат - Сила», — гласит надпись на видео.

Ранее сообщалось, что еще одна дочь главы Чечни Рамзана кадырова получила орден за заслуги перед республикой. 19-летняя Табарик Кадырова является учредителем компании «Ирс групп». В горадминистрации пояснили, девушкой проводится работа по развитию предпринимательства в Чечне и повышению инвестиционной привлекательности республики.