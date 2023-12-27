В Сети высмеяли противоречивые оправдания Ивлеевой после развратной вечеринки

Общественность сочла позорной не только вечеринку в Москве с оголившимися звездами, но и их оправдания после.

Анастасия Ивлеева извинилась за скандальное мероприятие, заявив, что не ожидала такой реакции и последствий. Ей жаль, что «все попали под общую гребенку». До этого раскаяния блогер говорила совсем другое. Многие помнят, как отреагировала ведущая на хейт откровенных фото и видео, которые утекли в Сеть.

Как пишет издание «Утро.ру», Ивлеева оправдывалась тем, что зарубежные звезды часто выходят в свет почти голыми, и публика не критикует их, а восхищается. Однако эти доводы не убедили поклонников.

Не приняли извинений банки и операторы, с которыми сотрудничала Ивлеева. Она перестала быть их амбассадором, лишившись многомиллионных контрактов.

Тем временем ситуация принимает более суровый оборот: блондинку стала проверять налоговая. Многие вспоминают истории блогеров, которых уже штрафовали за неуплату и прочие нарушения. Если ФНС найдет незадекларированные доходы за корпоративы и рекламу, то последствия для Ивлеевой будут очень серьезными, вплоть до уголовного дела. При этом в вечеринке разглядели пропаганду нетрадиционных ценностей, за что также могут привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что Ивлеева может избежать наказания.