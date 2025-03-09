В Сети завирусился ролик со спасением девушки в Алматы от неадеквата с ножом

В Казахстане бывший боксер героически спас сотрудницу аэропорта в Алматы, выхватив нож у неадекватного мужчины, захватившего ее в заложники. Видео с мужественным поступком казахстанца быстро распространилось в соцсетях.

Как пишет портал NUR.KZ, инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра воздушной гавани. На кадрах, завирусившихся в интернете, видно, как мужчина, вооружившийся ножом, держит за волосы девушку и выдвигает свои требования.

В этот момент 52-летний Муса Абраим решил стать заложником вместо сотрудницы аэропорта. Неадекват согласился на такую «замену». Однако несколько позже, когда вооруженный мужчина отвлекся, Абраим технично выхватил у него нож, после чего правонарушителя задержала полиция.

Напавшим оказался 67-летний житель Алматы. По информации СМИ, он и раньше попадал во внимание правоохранительных органов. Осенью 2024 года мужчина напал на девушку в автобусе за то, что она якобы громко разговаривала.

Действия Абраима, который ранее занимался боксом, высоко оценило международное спортивное сообщество. Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман официально назвал его послом мира WBC. В знак признания своих заслуг Абраим также будет удостоен награды «Самый храбрый человек на Земле».

Поступок Абраима также отметили на уровне государственных учреждений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наградить Мусу Абраима медалью за героизм.

Ранее сообщалось, что в Париже правоохранители застрелили неадеквата с двумя ножами.