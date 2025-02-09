Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армии

Глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил «неизменную поддержку» России в ее усилиях по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, передает РБК со ссылкой на издание Pyongyang Times.

Северокорейский лидер подчеркнул, что республика будет поддерживать «справедливое дело» российской армии и народа.

Ким Чен Ын также обвинил США и другие западные страны в затягивании конфликта на Украине, отметив, что Запад стремится к стратегическому поражению российского государства. Лидер Северной Кореи также раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей, пообещав принять контрмеры, включая развитие ядерных сил страны.

В июне 2024 года Москва и Пхеньян заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был ратифицирован обеими сторонами в ноябре того же года.

Южнокорейские, американские и украинские СМИ ранее сообщали о переброске войск КНДР в РФ к границам Украины, в частности, в Курскую область. Отмечалось, что в этом регионе находились около 10 тыс. северокорейских военнослужащих

В конце января газета The New York Times (NYT) сообщила о выводе северокорейских войск с передовой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что более 13 тыс. граждан Северной Кореи отправились на работу в Россию в 2024 году.