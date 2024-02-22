В Севастополе начал работу пострадавший от шторма аквариум

Один из старейших в России аквариумов, который функционировал в Севастополе, возобновил свою работу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации ведомства.

В конце ноября аквариум сильно пострадал из-за шторма.

«У нас по время шторма тогда пострадал третий зал. Сейчас там все мы восстановили - систему вентиляции, подогрева воды. Все работы практически завершены», — сообщили в администрации.

Из-за шторма в аквариуме погибли несколько сотен животных и рыб. В ведомстве отметили, что часть коллекции, которая была утрачена, восполнена. Другая часть морских животных поступила в Севастополь из аквариумов других городов, в том числе из московского.

Во время стихии аквариум был затоплен морской водой. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о гибели не менее 500 животных. Позже представители аквариума сообщили о гибели 700-800 морских животных, среди которых были панцирные щуки и пираньи, проживавшие в аквариуме порядка 15 лет.

Ураганный ветер обрушился на Крым и Севастополь 27 ноября 2023 года. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В некоторых городах полуострова были повалены деревья, повреждены линии электропередач. Крымчане жаловались на отсутствие электричества из-за шторма.

Ранее мы сообщали, что в Крыму поддержали идею денонсации договора с ФРГ от 1990 года.