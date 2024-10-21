В Севастополе простились с погибшим в Сирии офицером ВМФ РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе прошла церемония прощания с капитаном первого ранга Николаем Михайленко. Тело отважного бойца предали земле.

Михайленко погиб при исполнении боевого долга в Сирии. Как отметил губернатор, капитан первого ранга рвался в горячие точки, любил оказываться в местах, где испытывались образцы вооружений и разной техники. Военный постоянно обучался и узнавал о новых тактических приемах, что несомненно сыграло роль в его службе.

«По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов Российского флота. Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — добавил Развожаев.

Недавно с Михайленко проводили в последний путь. Проститься с ним пришли сослуживцы, близкие, представители местной власти и неравнодушные жители.

Николай Михайленко — уроженец Чернигова и продолжатель династии военных. Окончил Черноморское Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. Последние годы жизни был преподавателем в Нахимовском училище, передавая бесценный опыт и знания будущим офицерам.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье на похоронах бойца СВО жители выстроились в 40-километровую очередь.