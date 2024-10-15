Жители Забайкалья на похоронах бойца СВО выстроились в 40-километровую очередь

В Забайкальском крае местные жители выстроились в многокилометровую очередь, чтобы отдать дань памяти героически погибшему на СВО земляку. Об этом рассказали в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

Еще в 2022 году батальон Артема Дамбаева оказался в засаде, и он вместе с командиром Балданом Цыдыповым прикрыл отход танковой бригады. Мужчины вызвали огонь на себя и 150 их сослуживцев остались в живых. В этом бою Артем погиб.

Хоронили бойца в июне того же года. На прощание с солдатом выстроилась очередь длиной почти в 40 километров, а машину с гробом погибшего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что Министр обороны России Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам, которые проявили мужество и героизм вовремя СВО. В частности, среди них оказался майор Владимир Манохин. Благодаря умелому руководству командира его мотострелковый батальон под Херсоном в течение семи дней не отступал с занятой позиции.