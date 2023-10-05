В Севастополе сработал сигнал воздушной тревоги

В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС .

Предупреждение опубликовал губернатор Михаил Развожаев в четверг днем. Из сообщения следует, что жителям, не знающих о расположении ближайших укрытий, необходимо плотно закрыть окна и не приближаться к ним, перекрыть подачу газа, воды и электричества в жилые помещения. Также населению посоветовали сесть на пол подальше от окон, прижавшись к несущим стенам.

Тем, кто знает, где находится специально оборудование укрытие, рекомендовано взять вещи первой необходимости, документы и, предупредив соседей, проследовать по лестницам к месту расположения укрытия.

Причина, по которой на Севастополем сработала воздушная тревога, пока не уточняется.