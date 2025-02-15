В Севастополе убита вокалистка NEMA

В Севастополе, в районе Фиолента, произошло трагическое событие: погибла Наталья Немеляйнен, солистка группы NEMA. По информации, предоставленной пресс-службой Следственного управления Следственного комитета России по региону, причиной трагедии стала бытовая ссора с соседом по дачному кооперативу. В результате конфликта мужчина получил травмы, а женщина скончалась на месте.

Инцидент случился в ночь на 12 февраля, когда житель дачного кооператива повздорил с семейной парой, проживавшей с ним в СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе. В ходе конфликта сосед пары нанёс удары кирпичом по голове 45-летней женщине и её 36-летнему сожителю. В результате полученных травм женщина скончалась, а мужчина доставлен в больницу.

Жертвой преступления стала Наталья Немеляйнен, которая ранее была известна как вокалистка группы NEMA. Эту информацию в беседе с РИА Новости подтвердил Александр, бывший муж погибшей.

В Следственном комитете сообщили о задержании подозреваемого и помещении его под стражу. Прокуратура региона осуществляет контроль за соблюдением прав 14-летней дочери погибшей женщины. В данный момент ребёнок находится под опекой своего отца.

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