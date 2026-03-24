Соседи рассказали о семье, в чьей квартире в Севастополе произошел взрыв

В Севастополе продолжают расследовать обстоятельства мощного взрыва в многоэтажном доме на улице Корчагина. Как сообщил телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на соседей, эпицентр находился в квартире, где проживала многодетная семья.

По данным источников, у супругов было семеро детей. Жильцы дома характеризуют семейство как хорошее и адекватное. Женщина, по словам соседей, была воцерковленной. Один из ее детей, подросток, оказался нелюдимым, носил черную одежду. Несмотря на это, отметили соседи, в их квартиру странные люди не приходили.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошел в ночь на 24 марта. В результате инцидента повреждения получили минимум шесть расположенных рядом домов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев исключил версию о взрыве бытового газа. По последним данным, пострадали 12 человек, двое погибли, среди них — многодетная мать. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства трагедии.

Ранее жителей Кемерова предупредили о мощном взрыве, который произойдет на реке.