В северном регионе России спасли мужчину с самой опасной закупоркой сосудов

Фельдшеры села Толька в Красноселькупском районе ЯНАО спасли жизнь пациенту с тромбоэмболией легочной артерии — одним из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на чувство тяжести в груди, головную боль в височной области и неприятные ощущения в ногах. При первичном осмотре медики зафиксировали критически опасные показатели: резко сниженное артериальное давление и недостаточный уровень насыщения крови кислородом.

Фельдшеры Владислав Долигайдо и Ольга Ардуванова оперативно доставили пациента в местную амбулаторию, где провели неотложные мероприятия по стабилизации состояния. После оказания первой помощи мужчину транспортировали санитарной авиацией в центральную больницу Ноябрьска для прохождения полноценного курса консервативной терапии.

