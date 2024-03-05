В северных регионах России вырос спрос на БАДы

Аналитики подсчитали количество проданных БАДов за прошедший год. Оказалось, что чаще всего их покупают жители регинов Севера России, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Лишь за один год северяне повысили спрос на БАДы с 30 до 158%. Больше всего добавки скупали в Нижневартовске: как раз там показатели интереса населения оказались самыми высокими (около 158%).

На втором месте Сургут. В 2023 году там покупали добавки, витамины и препараты для улучшения зрения на 96% чаще, если сравнивать с 2022 годом.

Меньше всего прирост в Тюмени (44%).

ИА «Север-Пресс» со ссылкой на опрос «Работа.ру» и «Сбер Еаптека» отмечает, что БАДы принимают четверть россиян. Более 40% человек жалуются на быструю утомляемость глаз, а еще 27% испытывают трудности с фокусировкой. 13% мучает сухость в глазах. Лишь 4% ответили, что вообще не имеют проблем со зрением. Полагают, что интерес к добавкам появился в том числе и на фоне обострившихся проблем с глазами.

Однако стоит отметить, что БАДы не являются лекарственными препаратами. Тем не менее и их лучше согласовывать с врачами.

Ранее сообщалось, что популярные таблетки от ожирения могут спровоцировать онкологию.