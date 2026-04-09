В Северо-Курильске устраняют последствия разрушительного циклона

Сильный циклон, обрушившийся на Курильские острова, вызвал масштабные перебои с электроснабжением и повреждения городской инфраструктуры в Северо-Курильске. Значительная часть Северо-Курильска на острове Парамушир осталась без электричества после удара мощного циклона. О последствиях непогоды сообщил глава муниципального округа Александр Овсянников, пишет ТАСС .

По его данным, ухудшение погодных условий произошло стремительно: днем сохранялась ясная погода, однако к вечеру скорость ветра резко возросла, достигнув ураганных значений. В результате были повреждены линии электропередачи, повалены опоры, а также зафиксированы разрушения элементов городской инфраструктуры, включая дорожные знаки и фасады зданий. Это привело к массовому отключению электроэнергии.

В настоящее время в городе ведутся восстановительные работы. В первую очередь энергетики обеспечили подачу электричества на социально значимые объекты, такие как образовательные учреждения. Ремонтные бригады продолжают восстановление сетей электроснабжения.

Ранее аналогичные перебои фиксировались и в других регионах страны. Так, по информации Крымэнерго, в начале апреля из-за неблагоприятных погодных условий без света остались сразу несколько районов Крыма, включая Джанкойский, Красногвардейский, Сакский и ряд других муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье ликвидировали 30 аварийных ситуаций из-за нелегальных земляных работ.