В Совфеде дали согласие на обыск и арест сенатора Дмитрия Савельева

Ранее ведомство лишило неприкосновенности сенатора Российской Федерации по запросу Генерального прокурора Игоря Краснова. Известно, что это связано с подозрениями на его причастность к заказному убийству.

Пост сенатора Российской Федерации от Тульской области Дмитрий Владимирович Савельев занял еще в 2016 году. А с осени прошлого года он стал членом Комитета по экономической политике. Также у него есть несколько государственных наград (медали и ордена за особые заслуги перед страной).

Несмотря на это, Совет Федерации дал согласие на проведение обыска у Савельева и его последующее заключение под стражу. О выбранной мере пресечения и других подробностях произошедшего рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству на своей странице в социальных сетях. Так, по словам Андрея Клишаса, имеющихся материалов достаточно для принятого решения о лишении Савельева неприкосновенности.

Постепенно в СМИ всплывает новая информация касательно заказного убийства. Выясняются условия, обстоятельства и имена других участников преступления.

Ранее сообщалось о том, что сенатор был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания.