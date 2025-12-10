В Сферуме в мессенджере МАХ появился доступ к энциклопедии РУВИКИ
Интернет-энциклопедия РУВИКИ появилась в Сферуме
Энциклопедия РУВИКИ теперь доступна в Сферуме в российском мессенджере МАХ. По словам вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, сервис уже прошел тестирование и был высоко оценен педагогами.
Чтобы воспользоваться энциклопедией, нужно в Сферуме выбрать виджет «Сервисы», а затем открыть чат-бот «Помощник РУВИКИ».
Гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко рассказал, что для использования энциклопедии в Сферуме были созданы дополнительные возрастные фильтры, а также механизмы для защиты пользователей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности использовании ИИ в сфере образования.