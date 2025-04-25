В шахтах Кузбасса нашли опасные нарушения

Специалисты нашли ряд нарушений требований безопасности в кузбасских шахтах. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Ростехнадзор.

Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Виль сообщил, что в период с 17 по 23 апреля на шахтах «Талдинское-Западное», «Талдинская-Западная-1», им. С. М. Кирова, «Березовская», шахта «Ерунаковская-VIII» были выявлены опасные нарушения. Временно запретили деятельность предприятиям до устранения проблем.

За период проверок также составили четыре протокола. Отметили, что благодаря устранению нарушений удастся спасти жизни горняков. Это порядка 80 человек, которые могли бы пострадать в случае ЧП, в том числе из-за взрывов пылеметановоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что арендованные шахты в ДНР и ЛНР вернутся властям республик.