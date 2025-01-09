В Шанхае обнаружили десятки «магазинов российских товаров» с фальшивой продукцией

В Шанхае прошла проверка магазинов, которые торгуют товарами из РФ. У внушительной части из них было выявлено, что их продукция имеет сомнительное происхождение. Об этом сообщило издание ECNS.

Проверке, которая прошла в китайском Шанхае, подверглись 47 магазинов, которые позиционируют себя как торгующие российскими товарами. Выяснилось, что у многих из них нет лицензий либо регистраций. У некоторых на товарах нет российской маркировки, поскольку они произведены в самом Китае. У третьих Россия присутствует по большей части в названии, поскольку продукция из РФ очень слабо представлена на прилавках.

По этой причине ряд таких торговых точек закрыли. Другие обязали разобраться с маркировкой, чтобы «потребители могли легко отличить отечественные товары от импортных». Теперь от торговцев требуют, чтобы они перестали вводить покупателей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что американские и европейские авиакомпании стали заметно сокращать число своих рейсов в Китай. Это происходит из-за того, что западным авиалайнерам приходится облетать территорию России, в то время как китайские воздушные суда летают напрямую. За счет этого самолеты из КНР получают серьезное конкурентное преимущество.