В Шатуре похоронили героя СВО Ивана Сучкова

15 августа Шатура простилась с Иваном Сучковым — участником специальной военной операции. Его похоронили на местном кладбище, где находится Аллея Героев. Об этом сообщает REGIONS.RU.

Иван Сучков родился в деревне Левошево, учился в шатурской школе №5. Друзья вспоминают его как веселого, но принципиального парня — еще в детстве он проявлял смелость и отвагу. Однажды, потеряв ключи, он забрался по стене дома и через форточку попал в квартиру, чем шокировал приятелей.

После школы Иван жил в детдоме, затем выучился на водителя и работал на мебельной фабрике. Осенью 2022 года он добровольцем ушел на фронт.

Близкие говорят, что он всегда защищал слабых, обожал сестру Марину, которая была для него как мать. Теперь его имя навсегда останется в памяти Шатуры — среди тех, кто отдал жизнь за Родину.

