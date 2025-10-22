В шатурском селе Филисово прошла встреча с главой округа Николаем Прилуцким

Во время встречи жители обращались с разными вопросами, некоторые из которых касались обустройства дренажных канав, зимнего содержания дорог и уличного освещения.

«У жителей есть вопросы по электроснабжению села. Потребности в мощностях растут вместе с населенным пунктом. Также очень актуален вопрос газификации», — рассказал староста села Сергей Селиверстов.

Глава округа отреагировал на проблему.

«Чтобы детально проработать эти важные темы, организуем встречу инициативной группы с Россетями и Мособлгазом», – ответил Николай Прилуцкий.

Жители также отметили, что в связи с увеличением количества проживающих в селе людей одной контейнерной площадки недостаточно. На встрече было принято решение установить еще одну. Для удобства жителей площадка расположится в другом конце села.

Встречи в подобном формате традиционно помогают решить многие вопросы непосредственно во время мероприятия и обсудить планы на будущее. Так, в 2025 году в Филисове установят современные навигационные системы, чтобы скорая помощь и пожарные бригады могли быстро ориентироваться в улицах и не терять время на поиск нужного адреса. Это позволит экстренным службам оперативно достигать места назначения.

