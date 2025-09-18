В Шебекине из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль погиб мирный житель

В ночь на четверг, 18 сентября, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль в Шебекине, Белгородская область. В результате нападения погиб один человек, а его брат, находившийся рядом, получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что бойцы самообороны в тяжелом состоянии доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Его брата, который находился рядом», — проинформировал Гладков.

Он сообщил, что после оказания медицинской помощи раненого перевезут в областную клиническую больницу. Транспорт, который использовался для перевозки, был уничтожен вражеским огнем и восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.