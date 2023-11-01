В Шебекино из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Вячеслав Гладков является губернатором Белгородской области. На эту должность он вступил 27 сентября в 2021 году. И, как многие российские государственные деятели, Гладков ведет свою страницу в социальных сетях, где сообщает важную информацию, которая касается региона.

Так стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Шебекино, городу в Белгородской области России. Из-за этого один мирный житель оказался серьезно ранен, о чем также пишет сайт aif.ru.

Сообщается, что в момент обстрела со стороны ВСУ мужчина находился на одной из парковок, рядом со своим транспортным средством. Однако позже его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних и верхних конечностей. На данный момент состояние пациента оценивается как среднетяжелое.

А пока что в западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».