В Шереметьево изъяли пять ведер с наркотическим порошком

В воздушной гавани Шереметьево обнаружили большую партию запрещенных веществ в одном из товарных грузов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на федеральных таможенников.

Поставщик попытался провезти нелегальный груз. При проверке товара растительного происхождения нашли 50 кг тетрагидроканнабинола: пять ведер с замаскированными наркотиками, запрещенными психоактивными веществами.

ФТС удалось установить владельца груза. Им оказался 47-летний россиянин, гендиректор фирмы по производству биологически активных добавок. Силовики провели обыски в его квартире, где также нашли наркотики: не меньше трех килограммов.

Было возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Весь груз передали на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО под суд попали двое знакомых, заставивших подростка продавать наркотики.