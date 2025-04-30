Пенсионерка из Омска отправила преступникам свыше 28 млн рублей

Когда потерпевшей позвонил злоумышленник и назвался руководителем инвесткомпании, у нее не возникло подозрений, так как именно с этой организацией имела заключенную договоренность и вкладывала деньги. После женщине позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил о том, что якобы расследуются данные о переводе средств за границу, а его собеседница попала под подозрение. Женщине пригрозили уголовным делом за «госизмену», после чего она согласилась сотрудничать с несуществующим следователем.

Пенсионерка общалась со злоумышленниками в течение месяца.

«Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита», — сообщили в полиции.

Преступники потребовали от женщины «перекрыть» 5 млн рубелей, которые якобы взяли неизвестные от ее имени. После этого она сразу же связалась с проживающим в Москве братом, который отговорил родственницу от подобных действий. Общая сумма ущерба составила 28,165 млн рублей. Расследование продолжается.

Ранее стало известно о том, что в Индонезии был пойман преступник, укравший у ленинградских садоводов 100 млн рублей.