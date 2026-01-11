В Шереметьево завершают доставку багажа пассажирам «Аэрофлота» и «России»

В аэропорту Шереметьево подходит к завершению процесс идентификации и доставки багажа пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», прибывшим рейсами 9 и 10 января. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что основная часть багажа, оставленного пассажирами указанных рейсов, уже распределена и направляется владельцам. Работы по установлению принадлежности чемоданов и их доставке проводились в усиленном режиме.

В Шереметьево отметили, что процесс возврата багажа находится на финальной стадии, а пассажиров информируют о статусе доставки в установленном порядке. Аэропорт продолжает взаимодействовать с авиакомпаниями для завершения всех оставшихся операций в кратчайшие сроки.

