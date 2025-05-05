В шести городских округах Подмосковья продолжаются работы по устранению последствий непогоды

В Московской области до сих пор продолжают бороться за возобновление штатной подачи электричества в жилые дома и на объекты промышленности. Специалисты сейчас занимаются этим в шести городских округах и 101 населенном пункте. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале МЧС Московской области.

По имеющимся данным, в Подмосковье из-за непогоды оказались поваленными 2478 деревьев. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают распиливать поваленные стволы и убирать их с места падения. Также проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В них задействованы 557 человек, их усилия подкреплены 186 единицами техники из Московской областной системы РСЧС.

«В Подмосковье идет восстановление электроэнергии в 6 городских округах, 101 населенном пункте, в которых проживает более восьмисот человек», — говорится в микроблоге.

Все работы по нормализации энергоснабжения ведутся круглосуточно. На тех социально-значимых объектах, где до сих пор нет света, ведутся дежурства силами сотрудников государственного пожарного надзора.

Ранее о ситуации в Подмосковье с электроэнергией высказался губернатор Андрей Воробьев. Он сообщил, что последствия циклона в регионе устраняют более 230 бригад — это специалисты «Россетей» и «Мособлэнерго». Помощь оказывают также энергетики, которые прибыли из соседних населенных пунктов.