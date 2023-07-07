В шести округах Подмосковья провели комплекс мероприятий по ликвидации заторов на дорогах

В шести округах Подмосковья провели комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию транспортного потока и ликвидацию заторов.

Как сообщила пресс-служба областного Минтранса, специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения синхронизировали и перенастроили светофоры. Работы проведены в том числе на Ильинском шоссе в Красногорске, улице Михалевича в Раменском и на пятом километре автодороги «Томилино — Мотяково — Новый Милет — Железнодорожный» в Люберцах.

Еще девять светофоров перенастроили в Сергиевом Посаде. Там установили пешеходные кнопки. Кроме того, на тридцать третьем километра Волоколамского шоссе в Красногорске модернизировали светофорный объект.

В результате проведенных работ пропускная способность данных участков дорог повысилась в среднем на 10-15 процентов, уменьшилось число заторов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.