В шести районах Бурятии ввели режим «Повышенная готовность» из-за вспышки болезни

В шести районах Бурятии введен режим «Повышенная готовность» из-за вспышки пастереллеза животных в Забайкальском крае. Запрет на вывоз из Забкрая распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, свиней, говядину, баранину, свинину на кости и субпродукты, сообщает Vtinform .

Решение о введении режима принято противоэпизоотической комиссией при правительстве республики. Режим действует в Мухоршибирском, Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Кижингинском и Еравнинском районах.

На автодорогах, ведущих из Забайкальского края, выставлены посты ветеринарного контроля. Владельцам животных предписано предоставлять скот для осмотра и профилактических мероприятий, своевременно маркировать животных и передавать данные в государственную ветеринарную службу. Выпас скота разрешен только в местах, определенных органами местного самоуправления. При подозрении на заболевание необходимо обращаться в районные филиалы ветеринарной службы.

