В Совфеде предложили сделать СМС о пенсии бесплатными

В Совете Федерации предложили обязать банки бесплатно информировать пенсионеров о зачислении выплат на счет. Сенатор Айрат Гибатдинов направил соответствующий запрос главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обозначить позицию регулятора по этому вопросу, пишет ТАСС .

Айрат Гибатдинов обратился к председателю Центробанка с инициативой рассмотреть возможность введения обязательного бесплатного СМС-оповещения граждан о поступлении пенсионных выплат. Запрос направлен в рамках парламентских полномочий.

В обращении отмечается, что для пожилых людей своевременное получение информации о движении средств на банковских счетах имеет принципиальное значение. Это особенно актуально на фоне роста числа мошеннических схем, связанных с хищением денежных средств у пенсионеров.

Сенатор указал, что в период с 2024 по 2026 год заметно сократилось количество кредитных организаций, предоставляющих услугу СМС-уведомлений без взимания платы. Одновременно стоимость этой опции, по оценкам банковских аналитиков, увеличивалась в среднем на 15–25% за последние три года.

При этом тарифы на информирование о зачислении средств различаются в зависимости от условий обслуживания и внутренних правил конкретного банка. В связи с этим парламентарий просит регулятора дать официальную оценку возможности закрепления единых требований, предусматривающих бесплатные уведомления о поступлении пенсий.

