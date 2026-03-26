В школе Балашихи учитель запретил детям использовать мемные слова

В балашихинской школе учитель информатики решил бороться с подростковым сленгом нестандартным способом, пишет интернет-издание REGIONS. Он ввел в своем кабинете запрет на произнесение определенных слов.

В «черный список» попали мемные выражения, популярные среди молодежи: «пете шнейне», «ватафа фа», «окак/отак», а также фамилия Джеффри Эпштейна.

Правило не было официально утверждено руководством школы, поэтому носит скорее рекомендательный характер. Но сам факт появления такого списка вызвал вопросы: почему учитель выбрал именно запрет, а не диалог?

Психолог Марина Гринвальд объясняет: мемы для подростков — это не просто набор бессмысленных слов. Это способ самоидентификации, сплочения, снятия стресса.

«В целом, это шалость, довольно безобидная и не имеющая под собой деструктивной основы. Приверженность этим трендам становится для подростков своего рода способом защиты», — говорит эксперт.

Однако если поведение детей начинает мешать учебному процессу, учитель вправе реагировать. Вопрос в том, как именно.

Запрет без объяснения причин, без разговора о том, почему эти слова отвлекают, и без учета возрастных особенностей вряд ли приведет к желаемому результату, отметила специалист. Скорее, он вызовет обратный эффект: мемы станут еще более привлекательными именно потому, что они под запретом.

Возможно, педагог хотел создать более продуктивную атмосферу на своих уроках. Но, как отмечают эксперты, эффективнее было бы не просто запретить, а обсудить с учениками, где уместно использовать подобные выражения, а где — нет. Тем более что многие из «запрещенных» слов родителям и учителям могут быть просто непонятны, а значит, диалог помог бы и взрослым лучше понять современную подростковую культуру.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном мальчик почувствовал себя героем Marvel и залез на фасад торгового центра.