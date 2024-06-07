В школе ямальского поселения детей могли накормить морковью с плесенью

В селе Мужи (ЯНАО) образовательное учреждение попалось на нарушении в пищевом блоке. В школе недопустимо хранили овощи, там начала распространяться плесень. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Морковь со следами плесени была обнаружена в школе села Мужи. Ямальская прокуратура проинформировала, что нарушение нашли в ходе проверки. Судя по кадрам ведомства, овощи хранились в обычных коробках, сваленными в кучу. Верхние плоды стали покрываться белым налетом.

Морковь утилизировали, а руководству школы вынесли представление. Также было заведено административное дело о нарушении санитарных требований.

Неизвестно, использовалась ли испорченная морковка для приготовления блюд ранее, однако теперь желудки юных учеников точно в безопасности.

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