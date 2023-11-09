В Шурышкарском районе ЯНАО поймали и сняли на видео летучую мышь

В социальных сетях сообщают, что «традиционный ареал обитания этих летучих мышей расположен южнее». Еще в прошлом веке считалось, что они бывают редкими гостями на севере дальше Приполярного Урала.

Но глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, сделало свое дело, что не могло не повлиять на животный мир планеты. В итоге кожанки способны поселиться и в более широких высотах. На сегодняшний день повстречаться с ними возможно в том числе и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковном Подольске спасли от гибели летучую мышь. Она была обнаружена в одном из подъездов домов местной жительницей. В итоге, животному предстоит провести время в приюте до конца апреля следующего года.